VYACHESLAV GRYAZNOV – LA CANOPEE Ruffec

VYACHESLAV GRYAZNOV – LA CANOPEE Ruffec mercredi 8 octobre 2025.

VYACHESLAV GRYAZNOV Début : 2025-10-08 à 20:30. Tarif : – euros.

LA CANOPEE PRÉSENTE : VYACHESLAV GRYAZNOV & LE G-PHIL PROJECTDiplômé du prestigieux Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, pianiste virtuose, arrangeur d’exception et compositeur au langage singulier, Vyacheslav Gryaznov éblouit par son talent et sa créativité. Il sera accompagné par le G-Phil Project, un orchestre virtuel qu’il a imaginé et modélisé. Plus qu’un simple accompagnement numérique, c’est un partenaire avec lequel le pianiste interagit en temps réel, permettant au public de vivre une expérience orchestrale immersive. V. Gryaznov interprétera deux rhapsodies : Rhapsody in Blue de Gershwin, l’œuvre emblématique de la fusion entre le jazz et le classique, et sa Rhapsody in Black, une fantaisie inspirée du jazz, du spiritual et de Rachmaninov. En partenariat avec le Festival Piano en ValoisDurée : 1h • Tout public

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA CANOPEE Place du Jumelage 16700 Ruffec 16