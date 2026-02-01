Vynil Party à La Bigaille La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage
Début : 2026-02-27 18:00:00
2026-02-27
2 Platines vinyles, 4/5 Bénévoles en pleines formes, qui vont passer des galettes sans trop de liens ensemble
et écouter différents style de Zic, en passant du Coq à l’âne
.
La Bigaille Bar associatif La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lagrandeechelle@gmail.com
English : Musical evening at La Bigaille
2 vinyl turntables, 4/5 volunteers in top form, who will play a few loose patties together
and listen to different styles of Zic, from Coq to âne
L’événement Vynil Party à La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes