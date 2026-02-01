Vynil Party à La Bigaille La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage

Vynil Party à La Bigaille

La Bigaille Bar associatif La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 18:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

2 Platines vinyles, 4/5 Bénévoles en pleines formes, qui vont passer des galettes sans trop de liens ensemble

et écouter différents style de Zic, en passant du Coq à l’âne

.

La Bigaille Bar associatif La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lagrandeechelle@gmail.com

English : Musical evening at La Bigaille

2 vinyl turntables, 4/5 volunteers in top form, who will play a few loose patties together

and listen to different styles of Zic, from Coq to âne

