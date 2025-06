V’zy V’zy V’zy – Spectacle musical Centre socioculturel Maurice-Noguès Paris

Début : 2025-07-24T19:00:00 – 2025-07-24T20:00:00

Fin : 2025-07-24T19:00:00 – 2025-07-24T20:00:00

V’zy V’zy V’zy, est une traversée sonore autour des témoignages de Germaine, Sidonie, Maximin, qui parlent à leur manière des bals, de la danse, et de leur jeunesse.

Leurs voix ancestrales dialoguent avec celles contemporaines de Benoît et d’Antonin, formant un matériau sonore unique, constitué de collectages, d’envolées improvisées et de rythmiques entêtantes, entre jazz et musiques traditionnelles.

Les textures électroniques de la basse enrichissent les mélodies organiques du saxophone, offrant une expérience auditive immersive et grésillante, surprenante et audacieuse dont les voix des anciens, tantôt douces, parfois rudes, mais toujours évocatrices, ouvrent une fenêtre entremêlant passé et présent.

Rendez-vous le 24 juillet à 19h !

Centre socioculturel Maurice-Noguès 5 avenue de la Porte de Vanves 75014 Paris Paris 75014 Quartier de Plaisance Paris Île-de-France

