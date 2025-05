Veilleuses – W Pantin Pantin, 7 juin 2025, Pantin.

L’exposition regroupe des

œuvres placées comme des « veilleuses », des sources de lumière créant la

scénographie pour accueillir une dizaine de performances et de lives musicaux

durant la nuit blanche du 7 juin prochain.

L’événement est organisé bénévolement par une partie du collectif W : Parisa

Babaei, Blandine Rotival, Ola Odzioba, Pierre-Alain Poirier, Laura Pouppeville

et Lise Thiollier.

Artistes : Rafael sitbon, Joris Valenzuela, Julie Sas, Socheata Aing, Isadora

Soares Belletti, Clémence Rousseau, Emma Vallejo, Lina Schlageter, Paola Niuska

Quilici, City Dragon, Teddy Coste, Antonin Gerson.

Programme :

19h – 20h : Performance de Clémence Rousseau et de Emma Vallejo

20h – 21h : Repas

21h – 22h : City dragon et Paola Niuska Quilici

22h – 22:30 : Pause / Boissons

22h30 – 23:30 : Performance de Lina Schlageter et Teddy Coste

23h30 – 00:30 – Dj set Antonin Gerson

Visite avec la RandoTram : informations et réservation ici

Avec le soutien de la Métropole du Grand Paris.

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 01h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-07T22:00:00+02:00

2025-06-07T20:00:00+02:00_2025-06-07T02:00:00+02:00

fin : 2025-06-08T04:00:00+02:00

W Pantin 6, avenue webe 93500 Pantin

wladresse@gmail.com

Une exposition collective animée par des performances et en musique.