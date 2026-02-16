Wadee Bibliothèque du Merlan Marseille 14e Arrondissement

Wadee

Samedi 7 mars 2026 à partir de 15h30. Bibliothèque du Merlan Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-07 15:30:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Au fil des années, Avec le Temps est devenu un rendez-vous incontournable pour les amoureux.ses de la scène francophone et a su garder son essence un espace de liberté artistique, de partage et de transmission.

Wadée Alkhouri (né à Damas en 1992) est un artiste syrien qui porte dans sa voix et son corps la mémoire de Damas et le tumulte de l’exil. Entre rap, slam, musique orientale et danse dabkeh, il crée un espace musical où la douleur rencontre la danse et où l’absence se transforme en espoir.







Depuis son arrivée en France en 2022, il s’est produit au Mucem, à la Friche la Belle de Mai, au Théâtre Silvain, ainsi que dans divers festivals. Dans son EP Darek Wen (2025), Wadée transforme la tempête syrienne en rythmes et la mémoire en poésie sonore, évoquant un amour impossible pour une patrie déchirée par la guerre et la division, et donnant voix à un être humain qui refuse la mort et cherche la liberté et l’amour. Aujourd’hui, il poursuit ce chemin en préparant de nouvelles œuvres, continuant ainsi de tracer la carte de la recherche d’un foyer en exil à travers la musique. .

Bibliothèque du Merlan Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

Over the years, Avec le Temps has become a not-to-be-missed event for lovers of the French-speaking scene, and has retained its essence: a space for artistic freedom, sharing and transmission.

