Waed Bouhassoun chante Oum Kalthoum Théâtre municipal Raymond Devos Tourcoing

Waed Bouhassoun chante Oum Kalthoum Théâtre municipal Raymond Devos Tourcoing dimanche 21 septembre 2025.

Waed Bouhassoun chante Oum Kalthoum Dimanche 21 septembre, 18h00 Théâtre municipal Raymond Devos Nord

15 / 11 / 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

À l’occasion du 50e anniversaire de la disparition d’Oum Kalthoum, Waed Bouhassoun propose un hommage vibrant à cette icône intemporelle de la musique arabe. Intitulé Ghanili « chante-moi » en arabe, ce concert puise son nom dans l’une des chansons les plus emblématiques du répertoire de la grande diva, toujours aussi vivante dans la mémoire collective.

Waed Bouhassoun revisite les chefs-d’œuvre de l’âge d’or de la musique arabe classique (1930-1970), avec le désir de les partager à nouveau, dans leur richesse émotionnelle et leur profondeur poétique. Elle choisit pour l’accompagner une formation traditionnelle, un takht, petit ensemble de quatre musiciens, fidèle à l’esprit des concerts intimistes d’autrefois, avant l’apparition des grands orchestres influencés par l’Occident.

Nourrie par des années de rencontres musicales et de recherches, Waed Bouhassoun s’empare de ce répertoire avec une nouvelle maturité, à la croisée des cultures et des esthétiques. Elle invite le public à un véritable rituel d’écoute, où la voix devient passerelle entre les époques, les langues et les émotions.

Waed Bouhassoun voix

Omar Saad percussion

Mostafa Saad oud

Tibah Saad violoncelle

Gandhi Saad violon

Une coproduction Institut du monde arabe-Tourcoing / Attacafa

https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/concert-waed-bouhassoun-chante-oum-kalthoum/

Théâtre municipal Raymond Devos 1 Place du Théâtre, 59200 Tourcoing, France Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 0320268634 https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Le-theatre-municipal-Raymond-Devos [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/waed-bouhassoun-oum-kalthoum »}] [{« link »: « https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/concert-waed-bouhassoun-chante-oum-kalthoum/ »}] À deux pas du centre-ville, le théâtre municipal Raymond Devos offre une programmation de concerts (opérette, variété, musique de chambre, comédies musicales…), théâtre, danse… associant également les jeunes talents. De nombreux artistes de variétés viennent également s’y produire. Le théâtre demeure le lieu d’accueil privilégié pour les concerts et productions de l’Atelier Lyrique et les représentations théâtrales de la Virgule. Métro, tramway et bus : arrêts Tourcoing centre, Station V’Lille : Tourcoing théâtre. Parking rue Leverrier et sur la Place du Théâtre

À l’occasion du 50e anniversaire de la disparition d’Oum Kalthoum, Waed Bouhassoun propose un hommage vibrant à cette icône intemporelle de la musique arabe. Intitulé Ghanili « chante-moi » en arabe,…

© François Guénet