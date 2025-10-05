Wagschaïder Spotjohrfacht Wegscheid

Wagschaïder Spotjohrfacht Wegscheid dimanche 5 octobre 2025.

Wagschaïder Spotjohrfacht

31 Rue Georges Pompidou Wegscheid Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

Date(s) :

2025-10-05

Participez à une fête conviviale et familiale, où vous attendent de nombreux stands boissons rafraîchissantes, délicieuses tartes flambées, balades à poney, tir à l’arc, démonstrations de pressage de pommes et de distillation, sans oublier les artisans locaux et bien d’autres surprises pour petits et grands !

Participez à une fête conviviale et familiale, où vous attendent de nombreux stands boissons rafraîchissantes, délicieuses tartes flambées, balades à poney, tir à l’arc, démonstrations de pressage de pommes et de distillation, sans oublier les artisans locaux et bien d’autres surprises pour petits et grands ! .

31 Rue Georges Pompidou Wegscheid 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

English :

Join in the family-friendly festivities, with a host of stalls offering refreshing drinks, delicious tarts flambées, pony rides, archery, apple pressing and distilling demonstrations, not to mention local craftsmen and many other surprises for young and old!

German :

Nehmen Sie an einem geselligen Familienfest teil, bei dem zahlreiche Stände auf Sie warten: Erfrischende Getränke, leckere Flammkuchen, Ponyreiten, Bogenschießen, Vorführungen zum Apfelpressen und Schnapsbrennen, lokale Handwerker und viele weitere Überraschungen für Groß und Klein!

Italiano :

Venite a divertirvi a questo festival per famiglie, dove troverete numerose bancarelle che offrono bevande rinfrescanti, deliziose crostate flambées, passeggiate su pony, tiro con l’arco, dimostrazioni di pressatura delle mele e di distillazione, per non parlare degli artigiani locali e di tante altre sorprese per grandi e piccini!

Espanol :

Únase a la diversión en este festival para toda la familia, donde encontrará numerosos puestos que ofrecen bebidas refrescantes, deliciosas tartas flambeadas, paseos en poni, tiro con arco, demostraciones de prensado de manzanas y destilación, sin olvidar a los artesanos locales y muchas otras sorpresas para grandes y pequeños

L’événement Wagschaïder Spotjohrfacht Wegscheid a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach