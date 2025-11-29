[WAI] [SI:] DELICATESSEN Toulouse

[WAI] [SI:] Samedi 29 novembre, 22h30 DELICATESSEN Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-29T22:30:00 – 2025-11-29T23:59:00

Fin : 2025-11-29T22:30:00 – 2025-11-29T23:59:00

Yann, alias [waɪ] [siː], est un DJ toulousain depuis six ans.

Passionné de musique, il s’est forgé une culture musicale solide et variée au fil des années, bercé par de nombreux genre musicaux du jazz à la musique électronique en passant par le disco et le rock’n’roll. Animé par l’envie de partager et de créer des moments uniques, il s’est forgé une identité musicale marquée par la house et ses multiples sous-genres.

Digger acharné, sa force réside dans son énergie et son aisance à naviguer entre les styles, entre classiques intemporels, pépites oubliées ou récentes, le tout avec une lecture fine du dancefloor. Ses sets festifs, éclectiques et authentiques sauront vous faire voyager dans son univers

DELICATESSEN 11 bis rue Pierre-Paul Riquet, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie 05.61.62.49.00 https://www.facebook.com/ledelicatessentlse/?locale=fr_FR Bar chaleureux au cœur de Toulouse

Bières artisanales , cocktails et tapas maison

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Indie House Tech House