WAJDI RIAHI + KHAM MESLIEN Tourcoing

WAJDI RIAHI + KHAM MESLIEN

100 Rue de Tournai Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 20:00:00

fin : 2026-03-19 22:00:00

Date(s) :

2026-03-19

On retrouve Wajdi Riahi déjà venu deux fois sur le Tourcoing Jazz Festival (en trio puis avec Adèle Viret) il revient cette fois-ci en piano solo. Né en Tunisie et basé à Bruxelles, le pianiste Wajdi Riahi est l’un des noms prometteurs de la scène jazz belge. Outre son activité de musicien accompagnateur dans plusieurs projets (Rhythm Hunters de Stéphane Galland, Aleph Quintet, Fabrice Allemand…), il propose un répertoire pour piano solo puisant dans ses multiples influences, empreint de douceur et d’émotion. Ses propres compositions sont entrecoupées de standards du jazz et de morceaux classiques, témoignant de ses racines arabes, de son amour pour le jazz.

Kham Meslien explore un solo qui marque le déclic après vingt ans dans Lo’Jo Kham Meslien explore désormais la liberté du jazz et des compositions instrumentales. Son premier album solo, Fantômes…Futurs (2022), a été salué par la critique et ses concerts largement plébiscités. Accompagné d’un looper, charango et percussions, il superpose boucles et improvisations, évoquant Henri Texier ou Nils Frahm. Après un EP de remixes en 2023, il poursuit son aventure introspective et musicale sur scène à découvrir au Jazz Club de Tourcoing !

Partenariat Tourcoing Jazz et Centre Culturel Mouscron

100 Rue de Tournai Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 76 98 76

English :

Wajdi Riahi, who has already performed twice at the Tourcoing Jazz Festival (first as part of a trio, then with Adèle Viret), returns this time as a solo pianist. Born in Tunisia and based in Brussels, pianist Wajdi Riahi is one of the most promising names on the Belgian jazz scene. In addition to accompanying several projects (Stéphane Galland?s Rhythm Hunters, Aleph Quintet, Fabrice Allemand?), he offers a solo piano repertoire drawing on his multiple influences, imbued with gentleness and emotion. His own compositions are interspersed with jazz standards and classical pieces, testifying to his Arab roots and his love of jazz.

Kham Meslien explores a solo that marks the turning point after twenty years in Lo?Jo: Kham Meslien now explores the freedom of jazz and instrumental compositions. His first solo album, Fantômes?Futurs (2022), was hailed by the critics and his concerts widely acclaimed. Accompanied by a looper, charango and percussion, he superimposes loops and improvisations, evoking Henri Texier or Nils Frahm. After a remix EP in 2023, he continues his introspective and musical adventure on stage, to be discovered at the Tourcoing Jazz Club!

Partnership: Tourcoing Jazz and Centre Culturel Mouscron

