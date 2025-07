Wakatïpï Tir à l’arc Domaine du Sablou Fanlac

Wakatïpï Tir à l’arc Domaine du Sablou Fanlac dimanche 27 juillet 2025.

Wakatïpï Tir à l’arc

Domaine du Sablou 2877 route du mémorial Fanlac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-27

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-27

Prêt à découvrir le tir à l’arc ? Rejoignez-nous pour le premier stage d’initiation au tir à l’arc en Périgord Noir, au magnifique Domaine du Sablou à Fanlac ! Options de restauration et de boissons sur place.

Prêt à découvrir le tir à l’arc ? Rejoignez-nous pour le premier stage d’initiation au tir à l’arc en Périgord Noir, au magnifique Domaine du Sablou à Fanlac !

Organisé par l’association Arti&Gaudio, cette journée promet d’être riche en émotions et en convivialité. En plus de l’initiation au tir à l’arc, profitez d’un vide-grenier pour dénicher des trésors et de délicieuses options de restauration et de boissons sur place.

Ne manquez pas cette occasion unique de vous initier à un sport passionnant tout en passant une journée agréable en pleine nature ! .

Domaine du Sablou 2877 route du mémorial Fanlac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 06 58 08 wakatipii@gmail.com

English :

Ready to discover archery? Join us for the first archery initiation course in the Périgord Noir, at the magnificent Domaine du Sablou in Fanlac! Food and beverage options on site.

German :

Sind Sie bereit, das Bogenschießen zu entdecken? Begleiten Sie uns zum ersten Einführungskurs im Bogenschießen im Périgord Noir auf der wunderschönen Domaine du Sablou in Fanlac! Essen und Trinken vor Ort.

Italiano :

Siete pronti a scoprire il tiro con l’arco? Unitevi a noi per il primo corso di introduzione al tiro con l’arco nel Périgord Noir, presso il magnifico Domaine du Sablou a Fanlac! Possibilità di ristorazione e bevande in loco.

Espanol :

¿Listo para descubrir el tiro con arco? Participe en el primer curso de iniciación al tiro con arco del Périgord Noir, en el magnífico Domaine du Sablou, en Fanlac Posibilidad de catering y bebidas in situ.

L’événement Wakatïpï Tir à l’arc Fanlac a été mis à jour le 2025-07-23 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère