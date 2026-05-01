Waldifescht Parcours de Santé Sandra Fabing Montbronn
Waldifescht Parcours de Santé Sandra Fabing Montbronn dimanche 24 mai 2026.
Montbronn
Waldifescht
Parcours de Santé Sandra Fabing 34 Rue Jeanne D’Arc Montbronn Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-05-24 15:00:00
fin : 2026-05-25 03:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Waldifescht pour tous au Parcours de Santé de Montbronn à partir de 15h
– motocross pour les enfants
– tatouages éphémères
– restauration sur place: grillades, currywurst, pizzas-flam, pizzas baguettes, gâteaux, crêpes, glace etc…
– soirée dansante avec DJ Chris comme chaque année et chapiteau avec le groupe Ma Bonne Étoile
– feu d’artifice à 23hTout public
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Parcours de Santé Sandra Fabing 34 Rue Jeanne D’Arc Montbronn 57415 Moselle Grand Est +33 6 76 42 11 47
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English :
Waldifescht for all at the Parcours de Santé in Montbronn from 3pm
– motocross for kids
– ephemeral tattoos
– on-site catering: grills, currywurst, flam-pizzas, baguette pizzas, cakes, crêpes, ice cream, etc
– dance party with DJ Chris as every year and marquee with the Ma Bonne Étoile band
– fireworks at 11pm
L’événement Waldifescht Montbronn a été mis à jour le 2026-05-19 par OT DU PAYS DE BITCHE