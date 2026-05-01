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Waldifescht Parcours de Santé Sandra Fabing Montbronn

Waldifescht Parcours de Santé Sandra Fabing Montbronn

Waldifescht Parcours de Santé Sandra Fabing Montbronn dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Parcours de Santé Sandra Fabing

Adresse : 34 Rue Jeanne D'Arc

Ville : 57415 Montbronn

Département : Moselle

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Montbronn

Waldifescht

Parcours de Santé Sandra Fabing 34 Rue Jeanne D’Arc Montbronn Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-05-24 15:00:00
fin : 2026-05-25 03:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Waldifescht pour tous au Parcours de Santé de Montbronn à partir de 15h
– motocross pour les enfants
– tatouages éphémères
– restauration sur place: grillades, currywurst, pizzas-flam, pizzas baguettes, gâteaux, crêpes, glace etc…
– soirée dansante avec DJ Chris comme chaque année et chapiteau avec le groupe Ma Bonne Étoile
– feu d’artifice à 23hTout public
0  .

Parcours de Santé Sandra Fabing 34 Rue Jeanne D’Arc Montbronn 57415 Moselle Grand Est +33 6 76 42 11 47 

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English :

Waldifescht for all at the Parcours de Santé in Montbronn from 3pm
– motocross for kids
– ephemeral tattoos
– on-site catering: grills, currywurst, flam-pizzas, baguette pizzas, cakes, crêpes, ice cream, etc
– dance party with DJ Chris as every year and marquee with the Ma Bonne Étoile band
– fireworks at 11pm

L’événement Waldifescht Montbronn a été mis à jour le 2026-05-19 par OT DU PAYS DE BITCHE