WALIBI RHONE ALPES – WAAALLOWEEN – WALIBI RHONE ALPES Les Avenières

WALIBI RHONE ALPES – WAAALLOWEEN – WALIBI RHONE ALPES Les Avenières mardi 28 octobre 2025.

WALIBI RHONE ALPES – WAAALLOWEEN Début : 2025-10-28 à 10:00. Tarif : – euros.

WALIBI RHONE ALPES – WAAALLOWEEN 2025 : entrez dans le chaos du Docteur Mystic !ATTENTION : La réservation est obligatoire pour toutes les visites à partir du 18/10 sur le site du parc.À vos agendas?! WAAAlloween revient au parc Walibi Rhône-Alpes dès le 4 octobre, avec cette année une saison prolongée jusqu’au 11 novembre (selon calendrier d’ouverture). Quatre jours supplémentaires pour vivre la terreur en famille.Ambiance & expériencesDans les allées, le chaos s’installe. La Famille Woodstock, plus déjantée que jamais, croise l’épouvantable « Duo-trouilles » et d’autres étranges personnages.Pour les plus jeunes, un grand jeu de piste où des indices semés sur le parc les mèneront jusqu’aux confiseries tant convoitées, protégées par un patch anti-monstres pour tenir les zombies à distance. Sans oublier les ateliers maquillage et sculptures de citrouilles, pour repartir avec des souvenirs monstrueusement funs.Nouveautés & temps fortsLe Dr. Mystic revient avec un nouveau spectacle encore plus terrifiant, dans un chapiteau de 800 places. Il partagera la scène avec le Freaky Circus, de retour pour une deuxième saison pleine de nouveaux numéros.Pour les plus téméraires, nos cinq maisons hantées* vous attendent, dont une toute nouvelle expérience en 2025, Uranium, une mine contaminée et désaffectée, pour une immersion et une interaction réservée aux plus courageux.*activités en supplément de l’entrée au parc. Réservation obligatoire en amont de la visite sur du parcPourquoi réserver à l’avance ?Pour les visites du 18 octobre au 11 novembre (selon calendrier d’ouverture), la réservation est obligatoire sur le site du parc.En 2024, plus de 140?000 visiteurs ont franchi les portes de Walibi Rhône-Alpes pour Halloween. Le nombre d’entrée par jour est limité, et de nombreuses dates peuvent être complètes plusieurs jours à l’avance. Infos et inscriptions sur le site du parc.Une saison effrayante vous attend… si vous l’osez.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

WALIBI RHONE ALPES . 38630 Les Avenières 38