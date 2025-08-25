WALID BEN SELIM DUO Parc du Château Bétailhe Artigues-près-Bordeaux

WALID BEN SELIM DUO Parc du Château Bétailhe Artigues-près-Bordeaux lundi 25 août 2025.

WALID BEN SELIM DUO Lundi 25 août, 20h00 Parc du Château Bétailhe Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-25T20:00:00 – 2025-08-25T23:00:00

Fin : 2025-08-25T20:00:00 – 2025-08-25T23:00:00

Embarquement pour un voyage en contrées mystiques auprès d’une voix sans pareille. Walid Ben Selim, chanteur passionné de poésie soufie tout autant que pionnier du rap au Maroc, poursuit sa route hybride, cette fois aux côtés de la grande harpiste classique Marie-Marguerite Cano. Avec Here & now, leur dialogue entre chant lyrique et son cristallin transcende les vers passionnés de poètes arabes de toutes les époques – Ben Zeydoun, Ibn Arabi, Rumi, Mahmoud Darwich. Au fil de mélodies amples et de récitals dépouillés, le duo redessine les frontières entre musiques arabes traditionnelles et contemporaines, poésie et spiritualité, Orient et Occident. Comme un long message de tolérance et de beauté envoyé à un monde déchiré.

LINE UP

Walid Ben Selim : chant – Marie-Marguerite Cano : harpe

Parc du Château Bétailhe, Avenue de l’Église romane 33370 Artigues-près-Bordeaux. En cas de pluie repli au Cuvier de Feydeau, avenue Île de France.

Parc du Château Bétailhe Avenue de l’église romane, Artigues-près-Bordeaux Artigues-près-Bordeaux 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/walid-ben-selim-duo-25082025-1800 »}]

Embarquement pour un voyage en contrées mystiques auprès d’une voix sans pareille. Walid Ben Selim, chanteur passionné de poésie soufie tout autant que pionnier du rap au Maroc, poursuit sa route …