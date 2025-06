Walid Ben Selim Ecole de Musique de Carquefou Carquefou 16 novembre 2025 15:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-16 15:00 – 16:15

Gratuit : non De 16 € à 27 € Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

D’une voix pure et puissante, le chanteur marocain Walid Ben Selim nous livre des textes millénaires de la poésie soufie. Empreint de spiritualité, d’amour et de paix, son chant est sublimé par le son de la harpe. Un moment suspendu !« Ce sont des encres enchantées qui ont noirci des feuilles millénaires, des mots, des vers et des paroles de sages. […] Se rapprocher de la réalité du monde, dire toute la complexité de la vie en sublimant le langage, pour n’en utiliser que l’essence, c’est le rôle de la poésie. […] La musique est, pour nous, le plus beau choc des cultures, la plus belle des langues, car elle permet de transcender les conditions humaines et d’exhiber la beauté et l’unité de tous les êtres, car elle survole les différences et n’a qu’un seul objectif, enchanter. […] Quant au choix des textes, je veux présenter une poésie avec une vision universaliste de la philosophie en langue arabe. L’Amour comme moteur, l’amour du partage et de la transmission », confie Walid Ben Selim.Dès 8 ans

Ecole de Musique de Carquefou Carquefou 44470

0228222424 https://www.theatre-carquefou.fr/programmation/saison-25-26/spectacle/walid-ben-selim