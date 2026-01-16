WALID BEN SELIM HERE AND NOW Limoux
dimanche 15 février 2026.
WALID BEN SELIM HERE AND NOW
29 Avenue André Chénier Limoux Aude
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 17:00:00
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Figure charismatique du chant en langue arabe, Walid Ben Selim prête sa voix aux grands poètes soufis et au poète palestinien Mahmoud Darwich pour chanter l’amour, la paix et la liberté. En duo avec la harpiste Marie-Marguerite Cano, il crée un
répertoire empreint d’humanisme et de spiritualité.
Distribution Voix Walid Ben Selim | Harpe Marie-Marguerite Cano.
29 Avenue André Chénier Limoux 11300 Aude Occitanie +33 7 84 84 67 12 communication@laclaranda.eu
English :
A charismatic figure in Arabic-language song, Walid Ben Selim lends his voice to the great Sufi poets and Palestinian poet Mahmoud Darwich, singing of love, peace and freedom. In duet with harpist Marie-Marguerite Cano, he creates a repertoire marked
a repertoire imbued with humanism and spirituality.
Cast Voice Walid Ben Selim | Harp Marie-Marguerite Cano.
