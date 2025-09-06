Walid Ben Selim Espace james Chambaud Lons

Walid Ben Selim Espace james Chambaud Lons mardi 20 janvier 2026.

Walid Ben Selim

Espace james Chambaud 1 Allée des Arts Lons Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 17 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20

Here and now :

Musique du monde Avec Walid Ben Selim (voix) et Marie-Marguerite Cano (harpe)

Dans un choc des cultures fondateur, Walid Ben Selim, voix mystique et rebelle issue de la scène hip-hop marocaine, se fait le porte-voix des plus grands noms de la poésie soufie. À travers cet Orient mythique, mystique et millénaire, celui-ci cherche à percer la vibration première dans un souffle épique et méditatif. Accompagné par la virtuose harpiste classique, Marie-Marguerite Cano, il fonde un espace de spiritualité musicale, une forme d’échange entre la langue parlée arabe et celle, inaccessible et symbolique, de la harpe. Un fief poétique triomphal semé d’amour et de joie. .

Espace james Chambaud 1 Allée des Arts Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 72 01 53 espace-chambaud@mairie-lons.fr

English : Walid Ben Selim

German : Walid Ben Selim

Italiano :

Espanol : Walid Ben Selim

L’événement Walid Ben Selim Lons a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Pau