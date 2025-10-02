Walk and Tea with Christine Sidonie et Compagnie Guingamp

Walk and Tea with Christine Sidonie et Compagnie Guingamp jeudi 2 octobre 2025.

Walk and Tea with Christine

Sidonie et Compagnie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02 14:30:00
fin : 2025-10-02 16:00:00

Date(s) :
2025-10-02

Venez pratiquer l’anglais avec une balade à Guingamp et ensuite se réchauffer avec une boisson chaude (et pourquoi pas un gateau?) chez Sidonie et Compagnie! Sur réservation.   .

Sidonie et Compagnie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 75 88 67 13 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Walk and Tea with Christine Guingamp a été mis à jour le 2025-09-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol