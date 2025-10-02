Walk and Tea with Christine Sidonie et Compagnie Guingamp
Sidonie et Compagnie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp Côtes-d’Armor
Venez pratiquer l’anglais avec une balade à Guingamp et ensuite se réchauffer avec une boisson chaude (et pourquoi pas un gateau?) chez Sidonie et Compagnie! Sur réservation. .
Sidonie et Compagnie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 75 88 67 13
