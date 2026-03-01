Walk and Tea with Christine in Tréguier Le Bel Aujourd’hui Tréguier

Walk and Tea with Christine in Tréguier

Le Bel Aujourd’hui 19 Rue Ernest Renan Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28 16:30:00

Date(s) :

2026-03-28

On échange en anglais en se baladant dans le rues de Tréguier et sur les rives du Guindy et du Jaudy. Ensuite on se réchauffe et on continue la conversation avec une boisson chaude (et pourquoi pas un gâteau ?) au Bel Aujourd’hui. .

Le Bel Aujourd’hui 19 Rue Ernest Renan Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 75 88 67 13

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English :

L’événement Walk and Tea with Christine in Tréguier Tréguier a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose