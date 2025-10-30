WALKING BASS – WALKING BASS – 30/10 – METAL EDITION – 6MIC Aix En Provence

SNIPER LIVE BAND EN CONCERT Début : 2026-03-07 à 19:00. Tarif : – euros.

SNIPER en concert au Warehouse Nantes le samedi 07 mars 2026 avec une nouvelle formule en live band !Depuis leur retour sur scène en 2024, et un concert COMPLET au Warehouse en octobre 2024, c’est plus de 50 concerts donnés, une quinzaine à guichets fermés qui ont permis au groupe de renouer avec son public fidèle tout en conquérant de nouvelles audiences.Fort de cette dynamique, SNIPER propose depuis 2025 une nouvelle formule scénique, avec un live band complet. Ce nouveau groupe mêle rap, instrumentation live et show lumière explosif, avec une création de master Yoda (éclairagiste et scnénographe de Vald, Kalash…), offrant une expérience scénique inédite, taillée pour les grandes salles et festivals.Première partie : MC MAX DJ BRIXI ELYSSE_Moins de 16 ans accompagné d’un parent.Moins de 18 ans accompagné d’un majeur.La direction se réserve le droit d’entrée.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

WAREHOUSE QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44