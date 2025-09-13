WALL OF FAME 2025 Boulevard du colombier rennes Rennes

WALL OF FAME 2025 Boulevard du colombier rennes Rennes samedi 13 septembre 2025.

WALL OF FAME 2025 Boulevard du colombier rennes Rennes 13 et 14 septembre Entrée libre

Teenage Kicks vous donne rendez-vous les 13 & 14 septembre 2025 pour le Wall of Fame ! Deux jours de graffiti en live, de concerts gratuits, d’ateliers, de food & de fête en plein cœur de Rennes.

Depuis sa première édition en 2013, le Wall of Fame est un événement majeur de la biennale d’art urbain de Rennes.

Rendez-vous incontournable de la scène graffiti internationale, une trentaine d’artistes investissent le mur du boulevard du Colombier et rencontrent le public pendant la création des œuvres.!

Y ALLER :

Ligne C5, arrêt pont de Nantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-13T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-14T20:00:00.000+02:00

1



Boulevard du colombier rennes rue du 7e d’artillerie rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine