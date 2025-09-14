WALL OF FAME Boulevard du Colombier Rennes

WALL OF FAME Boulevard du Colombier Rennes Dimanche 14 septembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Événement phare de la Biennale d’art urbain de Rennes, le Wall of Fame réunit une trentaine d’artistes graffiti internationaux sur le mur emblématique du boulevard du Colombier, transformé pour l’occasion en espace piéton et festif.

Retrouvez : Opium (Italie), Aura & Pork, Dizy (Allemagne), Jaba et Sozyone, Toner2 (Belgique), Ruka & Lucifero, Fons (Espagne), Sender (Pays-Bas), Swet (Suède), et les artistes françaises et français Lizee & Sonik, Maye, ESPAK, Wuna & Hest, Katre, Csen, Honet, Neist,Taroe, Ioye, Ecraz et Vision.

Plus de 900 m2 de fresques sont créés en direct,dans une ambiance conviviale. Venez rencontrer les artistes, profitez de stands divers, d’un food truck, d’une buvette et découvrez la programmation musicale. Au programme ce dimanche, la post-punk électro de Nor Belgraad, le garage rock de The Dirty Faces et un Dj set de Poch.

Des ateliers d’initiation au graffiti sont également proposés aux familles, encadrés par les artistes. Ce dimanche, embarquez également pour des balades à la découverte des oeuvres du quartier et des oeuvres réalisées lors des précédentes éditions de la Biennale.

• Wall of Fame : Boulevard du Colombier • De 14h à 19h • Gratuit

• DJ set : Poch • De 14h30 à 16h

• Concerts : The Dirty Faces, de 16h30 à 17h10 • Nor Belgraad, de 17h30 à 18h30

• Atelier Graffiti : De 14h30 à 16h30 (inscriptions sur place)

• Balades urbaines : De 10h30 à 12h30 • 11€ Tarif plein • 5,50€ Tarif Sortir ! • Gratuit pour les moins de 8 ans • Inscriptions obligatoires sur teenagekicks.org

> Balades à pied : RDV sur la dalle du Colombier au niveau de la brasserie La Dalle.

> Balades à vélo : RDV aux Halles en Commun, 24 avenue Jules Maniez

Début : 2025-09-14T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-14T19:00:00.000+02:00

https://www.teenagekicks.org/wall-of-fame-2025/

Boulevard du Colombier Boulevard du Colombier, Rennes, France Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine