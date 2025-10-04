WALLACE CLEAVER + 1ÈRE PARTIE La Sirène La Rochelle

WALLACE CLEAVER + 1ÈRE PARTIE La Sirène La Rochelle samedi 4 octobre 2025.

WALLACE CLEAVER + 1ÈRE PARTIE Samedi 4 octobre, 20h00 La Sirène Charente-Maritime

TA : 21€ • TR : 23€ • PT : 25€ • SP : 28€ • DISPO PASS CULTURE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T20:00:00 – 2025-10-05T01:00:00

Fin : 2025-10-04T20:00:00 – 2025-10-05T01:00:00

La Sirène 111 Boulevard Emile Delmas 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 La Pallice Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 56 46 62 https://la-sirene.fr https://www.facebook.com/lasirene17larochelle/;https://www.instagram.com/lasirene17/?hl=fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.la-sirene.fr/evenement/518/ »}] Espace de musiques actuelles de l’agglomération de La Rochelle, La Sirène réunit dans un lieu atypique : un club (450 places) et une grande salle de concert (1200 spectateurs). Programmation éclectique et qualitative, avec 70 concerts par an, allant du jazz au rock, au blues, au rap ou à l’électro. Plus d’infos : https://la-sirene.fr/pratique/

Rap