WALLACE CLEAVER – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand

WALLACE CLEAVER Début : 2025-09-19 à 20:00. Tarif : – euros.

« Merci », c’est la conclusion que Wallace tire en écrasant sa dernière cigarette dans le cendrier. Un LP de 11 titres où les thématiques de l’artiste sont plus fortes que jamais, les contradictions sentimentales qui poussent à tirer un trait sur une relation puis la fantasmer par après. Wallace digère des inspirations contraires pour mieux les recracher, le passé et l’avenir s’entremêlent, l’urbanisme et la ruralité s’entrechoquent, dans un cœur qui semble ne plus avoir de recul face à l’immensité de ce qu’il ressent. « Merci » est donc une oeuvre intime, familiale jusque dans sa conception, épaulé par son binôme PR à la composition comme depuis maintenant 3 projets, une amitié qui permet de sortir une musique sincère, qui oscille entre plus pur rap français comme sur « Le Bus », la chanson pop dans « Plafond », et le spoken word qui ouvre et conclut l’album, une manière qui permet à l’artiste de se livrer en dépouillant son phrasé. La pochette (étant réalisée par la sœur de l’artiste), y représente 5 cigarettes, comme les 5 lettres du titre, composant chaque étape d’une relation vouée à l’échec, mais qui permettra d’en raconter le voyage.

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63