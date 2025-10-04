WALLACE CLEAVER – LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle

WALLACE CLEAVER – LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle samedi 4 octobre 2025.

WALLACE CLEAVER Début : 2025-10-04 à 20:00. Tarif : – euros.

“Merci”, c’est la conclusion que Wallace tire en écrasant sa dernière cigarette dans le cendrier. Un LP de 11 titres où les thématiques de l’artiste sont plus fortes que jamais, les contradictions sentimentales qui poussent à tirer un trait sur une relation puis la fantasmer par après. Wallace digère des inspirations contraires pour mieux les recracher, le passé et l’avenir s’entremêlent, l’urbanisme et la ruralité s’entrechoquent, dans un cœur qui semble ne plus avoir de recul face à l’immensité de ce qu’il ressent. “Merci” est donc une œuvre intime, familiale jusque dans sa conception, épaulé par son binôme PR à la composition comme depuis maintenant 3 projets, une amitié qui permet de sortir une musique sincère, qui oscille entre plus pur rap français comme sur “Le bus”, la chanson pop dans “Plafond”, et le spoken word qui ouvre et conclut l’album, une manière qui permet à l’artiste de se livrer en dépouillant son phrasé.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17