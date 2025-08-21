WALLACE ET GROMIT LES INVENTURIERS La Comète Châlons-en-Champagne

WALLACE ET GROMIT LES INVENTURIERS La Comète Châlons-en-Champagne jeudi 21 août 2025.

CINÉ ATELIER >>> WALLACE ET GROMIT : LES INVENTURIERS Jeudi 21 août, 10h00 La Comète Marne

Tarif : 5,50€ / Tarif -14ans : 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-21T10:00:00 – 2025-08-21T11:02:00

Fin : 2025-08-21T10:00:00 – 2025-08-21T11:02:00

DÈS 5 ANS

De Nick Park | 2016 | Grande-Bretagne | 0h54 | Sans paroles | Animation

Wallace, inventeur farfelu, et son chien Gromit, enchainent les aventures rocambolesques. D’un voyage sur la lune à l’hébergement d’un locataire peu recommandable, redécouvrez les deux premiers volets de leurs folles péripéties !

Un classique de l’animation, devenu culte pour toute une génération !

CINÉ ATELIER LE JEUDI 21 AOÛT À 10H : suivi d’un atelier « Fabrication de fusée »

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://chalonslacomete.cine.boutique/media/746?showId=2673 »}, {« type »: « email », « value »: « cinema@la-comete.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0326695099 »}]

Séance suivie d’un atelier « Fabrication de fusée » La Comète WALLACE ET GROMIT LES INVENTURIERS