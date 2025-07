Wallace & Gromit Les Inventuriers Little films festival Coutances

Wallace & Gromit Les Inventuriers Little films festival Coutances mardi 15 juillet 2025.

Wallace & Gromit Les Inventuriers Little films festival

24 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15 15:00:00

fin : 2025-07-15

Date(s) :

2025-07-15

Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique chien Gromit, enchaînent les aventures rocambolesques et les rencontres improbables. D’un voyage sur la lune dans Une grande excursion a` l’hébergement d’un locataire peu recommandable dans Un mauvais pantalon, redécouvrez les deux premiers volets de leurs folles péripéties.

Dès 3ans.

Sacs cadeaux offerts pour accompagner la séance !

24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09

English : Wallace & Gromit Les Inventuriers Little films festival

From age 3.

Free gift bags to accompany the session!

Thursday, July 10 at 3pm

Friday, July 11, 4:30pm

Tuesday, July 15 at 3pm

Wallace, an eccentric inventor, and his phlegmatic dog Gromit, have one crazy adventure after another, and meet the most unlikely people. From a trip to the moon in A Great Excursion to housing a disreputable tenant in Bad Trousers, rediscover the first two installments of their wild adventures.

German :

Der schrullige Erfinder Wallace und sein phlegmatischer Hund Gromit erleben eine Reihe von Abenteuern und unwahrscheinlichen Begegnungen. Von einer Reise zum Mond in « Ein großer Ausflug » bis hin zur Unterbringung eines zwielichtigen Mieters in « Eine schlechte Hose »: Entdecken Sie die ersten beiden Teile ihrer verrückten Abenteuer wieder.

Ab 3 Jahren.

Geschenktüten zur Begleitung der Vorstellung!

Italiano :

Wallace, un eccentrico inventore, e il suo flemmatico cane Gromit, hanno vissuto un’avventura folle dopo l’altra e hanno fatto incontri improbabili. Dal viaggio sulla luna in Una grande escursione al soggiorno presso un inquilino poco raccomandabile in Cattivi pantaloni, riscoprite le prime due parti delle loro folli avventure.

Da 3 anni.

Borse regalo in omaggio per accompagnare la proiezione!

Espanol :

Wallace, un excéntrico inventor, y su flemático perro Gromit, han vivido una loca aventura tras otra y han tenido algunos encuentros inverosímiles. Desde un viaje a la luna en Una gran excursión hasta alojarse con un inquilino de mala reputación en Malos pantalones, redescubre las dos primeras partes de sus locas aventuras.

A partir de 3 años.

¡Bolsas de regalo para acompañar la proyección!

