Wallace Negao & Dolce Samba Trio Restaurant La Caravelle Marseille 2e Arrondissement

Wallace Negao & Dolce Samba Trio

Mercredi 21 janvier 2026 à partir de 20h30. Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 20:30:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Concert de Bossanova

Walace et Dolce Samba est un trio musical brésilien composé d’un chanteur/joueur de cavaco (petite guitare à 4 cordes, instrument typique de la samba) Wallace Negao, ainsi que de 2 percussionnistes Nico Dolce percussionniste batteur et Chris Monteiro percussionniste. Les instruments joués sont spécifiquement ceux de la musique brésilienne (pandeiro, tantan, cuica, tamborim) et cajon. .

Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 36 64 anthony@hotel-marseille.pro

English :

Bossanova concert

L’événement Wallace Negao & Dolce Samba Trio Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille