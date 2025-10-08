WALLAWAC

Cascastel-des-Corbières Aude

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 19:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Wallawac

Cie Wally & Awac (12)

Deux comédiens en pleine crise de la quarantaine rêvent de percer dans l’humour en participant au concours télévisé Qui veut faire rire la France ? . Pour se faire, ils partent à la recherche d’un humoriste à la retraite, pour lui demander des conseils et de l’aide, afin d’être préparés au mieux pour le grand concours… Ce spectacle, c’est avant tout une histoire qui mêle la réalité à la fiction. Wallawac questionne entre autres le domaine de l’humour, du théâtre, du vieillissement dans ces métiers et de la transmission.

Durée 1h10

Tout Public à partir de 10 ans.

Réservation obligatoire.

.

Cascastel-des-Corbières 11360 Aude Occitanie +33 4 68 27 03 35 billetterie@ccrlcm.fr

English :

Wallawac

Cie Wally & Awac (12)

Two comedians in the midst of a mid-life crisis dream of breaking into comedy by taking part in the TV competition Qui veut faire rire la France? To do so, they seek out a retired comedian for advice and help in preparing for the big contest… This show is above all a story that mixes reality with fiction. Among other things, Wallawac raises questions about humor, theater, aging in these professions and transmission.

Running time: 1 hour 10 minutes

For all audiences aged 10 and over.

Reservations required.

German :

Wallawac

Cie Wally & Awac (12)

Zwei Schauspieler in der Midlife-Crisis träumen von einem Durchbruch als Komiker, indem sie am Fernsehwettbewerb Qui veut faire rire la France? teilnehmen. Um dies zu erreichen, suchen sie einen pensionierten Humoristen auf, um ihn um Rat und Hilfe zu bitten, damit sie für den großen Wettbewerb optimal vorbereitet sind… Dieses Stück ist vor allem eine Geschichte, in der sich Realität und Fiktion vermischen. Wallawac hinterfragt unter anderem den Bereich des Humors, des Theaters, des Alterns in diesen Berufen und der Weitergabe.

Dauer: 1h10

Für alle Zuschauer ab 10 Jahren.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Wallawac

Cie Wally & Awac (12)

Due comici in crisi di mezza età sognano di sfondare partecipando al concorso televisivo Qui veut faire rire la France? Così si mettono alla ricerca di un comico in pensione, per chiedergli consiglio e aiuto per prepararsi al grande concorso… Questo spettacolo è soprattutto una storia che mescola realtà e finzione. Wallawac esplora temi come l’umorismo, il teatro, l’invecchiamento in queste professioni e la trasmissione del sapere.

Durata: 1 ora e 10 minuti

Per tutti gli spettatori a partire dai 10 anni.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Wallawac

Cie Wally & Awac (12)

Dos cómicos en plena crisis de los cuarenta sueñan con abrirse camino en el mundo de la comedia participando en el concurso televisivo ¿Qui veut faire rire la France? Así que parten en busca de un cómico retirado, para pedirle consejo y ayuda en la preparación del gran concurso… Este espectáculo es ante todo una historia que mezcla realidad y ficción. Wallawac explora temas como el humor, el teatro, el envejecimiento en estas profesiones y la transmisión de conocimientos.

Duración: 1 hora 10 minutos

Para todos los públicos a partir de 10 años.

Imprescindible reservar.

