WALLAWAC LE BIJOU Toulouse

WALLAWAC LE BIJOU Toulouse jeudi 6 novembre 2025.

WALLAWAC

LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 14 EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 21:00:00

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Deux comédiens en pleine crise de la quarantaine rêvent de percer dans l’humour en participant au concours télévisé “qui veut faire la France ?”

Pour se faire, ils partent à la rencontre d’un humoriste à la retraite, pour lui demander des conseils et de l’aide, afin d’être préparés au mieux pour le grand concours…

Ce spectacle écrit à six mains, c’est avant tout une histoire qui mêle la réalité à la fiction. Un questionnement sur l’humour et le théâtre, comme prétexte à une réflexion plus universelle autour des notions d’échecs et de réussites. 9 .

LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

English :

Two comedians in the midst of a mid-life crisis dream of breaking into comedy by taking part in the TV competition ?qui veut faire la France?

German :

Zwei Schauspieler in der Midlife-Crisis träumen von einem Durchbruch als Komiker und nehmen am Fernsehwettbewerb « Wer will Frankreich machen?

Italiano :

Due comici in piena crisi di mezza età sognano di sfondare nella commedia partecipando al concorso televisivo « qui veut faire la France »

Espanol :

Dos cómicos en plena crisis de los cuarenta sueñan con abrirse camino en la comedia participando en el concurso televisivo ?qui veut faire la France?

L’événement WALLAWAC Toulouse a été mis à jour le 2025-09-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE