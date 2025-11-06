WALLAWAC LE BIJOU Toulouse
WALLAWAC LE BIJOU Toulouse jeudi 6 novembre 2025.
WALLAWAC
LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 9 – 9 – 14 EUR
Deux comédiens en pleine crise de la quarantaine rêvent de percer dans l’humour en participant au concours télévisé “qui veut faire la France ?”
Pour se faire, ils partent à la rencontre d’un humoriste à la retraite, pour lui demander des conseils et de l’aide, afin d’être préparés au mieux pour le grand concours…
Ce spectacle écrit à six mains, c’est avant tout une histoire qui mêle la réalité à la fiction. Un questionnement sur l’humour et le théâtre, comme prétexte à une réflexion plus universelle autour des notions d’échecs et de réussites. 9 .
LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie
English :
Two comedians in the midst of a mid-life crisis dream of breaking into comedy by taking part in the TV competition ?qui veut faire la France?
German :
Zwei Schauspieler in der Midlife-Crisis träumen von einem Durchbruch als Komiker und nehmen am Fernsehwettbewerb « Wer will Frankreich machen?
Italiano :
Due comici in piena crisi di mezza età sognano di sfondare nella commedia partecipando al concorso televisivo « qui veut faire la France »
Espanol :
Dos cómicos en plena crisis de los cuarenta sueñan con abrirse camino en la comedia participando en el concurso televisivo ?qui veut faire la France?
