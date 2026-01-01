Wally Ma distinction Trébeurden

Wally Ma distinction

7 Rue des Plages Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23 22:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Dans ce récit, Lilian Derruau partage son expérience de gosse de prolo en écho aux idées du sociologue Pierre Bourdieu. Au-delà de simples souvenirs d’enfance, il dresse un portrait de la France ouvrière des années 70 dans un texte mêlant truculence et autodérision.

Ancien chanteur à humour sous le nom de Wally, il s’illustre ici dans un autre registre le récit sociologique, avec sa touche personnelle, mêlant rires, poésie et une grande dose d’émotions. Une époque d’insouciance, puis de prise de conscience d’une forme de prédestination sociale dont il est bien difficile de sortir. Toujours émouvant, Wally se raconte. Il nous raconte avec humour, autodérision, tendresse et pudeur. Avec un sourire complice au coin de l’œil. .

7 Rue des Plages Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 44 11

