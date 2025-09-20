Walter Astral – Antigel Autmun Théâtre Jeanne d’Arc Valserhône

Walter Astral – Antigel Autmun Samedi 20 septembre, 20h00 Théâtre Jeanne d’Arc Ain

Tarif plein 25€ / Tarif réduit 20€ / Tarif jeune 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T20:00:00 – 2025-09-20T21:00:00

Antigel Explore Valserhône revient pour un deuxième round encore plus fou après une superbe première édition !

Le duo Walter Astral revient pour vous entraîner dans une nouvelle immersion avec leur pop-psychédélique et leur techno envoûtante

Pour l’occasion on vous emmène en voyage à Valserhône pour découvrir de nouveaux horizons tant territoriaux que musicaux.

Walter Astral vous fera vibrer avec ses sons électrisants, vous entraînant à vivre une expérience musicale dédiée à la danse et au partage.

En coproduction avec l’association Ar(t)abesques.

Ne rater pas également le made in Antigel Explore Valserhône 2 à 16h et 18h pour une balade artistique en famille ou entre amis.

Théâtre Jeanne d'Arc 9 Rle des Arts, 01200 Valserhône, France Valserhône 01200 Bellegarde-sur-Valserine Ain Auvergne-Rhône-Alpes

© Astrid Staes