Walter Astral – Antigel Autmun Théâtre Jeanne d’Arc Valserhône samedi 20 septembre 2025.
Walter Astral – Antigel Autmun Samedi 20 septembre, 20h00 Théâtre Jeanne d’Arc Ain
Tarif plein 25€ / Tarif réduit 20€ / Tarif jeune 15€
Début : 2025-09-20T20:00:00 – 2025-09-20T21:00:00
Fin : 2025-09-20T20:00:00 – 2025-09-20T21:00:00
Antigel Explore Valserhône revient pour un deuxième round encore plus fou après une superbe première édition !
Le duo Walter Astral revient pour vous entraîner dans une nouvelle immersion avec leur pop-psychédélique et leur techno envoûtante
Pour l’occasion on vous emmène en voyage à Valserhône pour découvrir de nouveaux horizons tant territoriaux que musicaux.
Walter Astral vous fera vibrer avec ses sons électrisants, vous entraînant à vivre une expérience musicale dédiée à la danse et au partage.
En coproduction avec l’association Ar(t)abesques.
Ne rater pas également le made in Antigel Explore Valserhône 2 à 16h et 18h pour une balade artistique en famille ou entre amis.
Théâtre Jeanne d’Arc 9 Rle des Arts, 01200 Valserhône, France Valserhône 01200 Bellegarde-sur-Valserine Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.artabesques.fr/antigel-walter-astral/ »}]
