Waltrudes à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Waltrudes à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne samedi 15 novembre 2025.

Waltrudes à l’Escarbille

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Début : 2025-11-15 20:00:00
fin : 2025-11-15

2025-11-15

Waltrudes, c’est trois femmes et une contrebasse, des chansons interprétées avec malice, en connivence avec le public.

Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis participation libre.   .

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie   lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

