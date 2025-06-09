Waly Dia Festival Drôlement Bien Théâtre Ledoux Besançon
Waly Dia Festival Drôlement Bien Théâtre Ledoux Besançon vendredi 23 janvier 2026.
Waly Dia Festival Drôlement Bien
Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 20:00:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Accordez-moi une heure, je me charge du reste . Waly Dia présente Une heure à tuer , un one-man-show percutant où son humour incisif décortique l’actualité et les contradictions de notre époque. Attendez-vous à une heure de rire intelligent et engagé, où son regard affûté sur la société fait mouche à chaque vanne. .
Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
English : Waly Dia Festival Drôlement Bien
German : Waly Dia Festival Drôlement Bien
Italiano :
Espanol :
L’événement Waly Dia Festival Drôlement Bien Besançon a été mis à jour le 2025-06-13 par DOUBS TOURISME