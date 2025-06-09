Waly Dia Festival Drôlement Bien Théâtre Ledoux Besançon

Waly Dia Festival Drôlement Bien

Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand Besançon

Début : 2026-01-23 20:00:00

2026-01-23

Accordez-moi une heure, je me charge du reste . Waly Dia présente Une heure à tuer , un one-man-show percutant où son humour incisif décortique l’actualité et les contradictions de notre époque. Attendez-vous à une heure de rire intelligent et engagé, où son regard affûté sur la société fait mouche à chaque vanne. .

Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

