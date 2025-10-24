WALY DIA – HALLE AUX VINS – PARC EXPO Colmar

WALY DIA Début : 2026-03-12 à 20:00. Tarif : – euros.

Après le succès de « Ensemble ou rien », Waly Dia est de retour sur scène avec un nouveau one-man-show : « Une heure à tuer ». Et il ne manque pas de choses à dire… Waly Dia monte sur scène comme sur un ring : combatif, provocateur, charmeur et plein de malice. Son sens aigu de l’observation du monde qui nous entoure et de l’actualité nourrissent ses punchlines aussi acides que percutantes. Ses interventions au débit mitraillette n’épargnent rien mais surtout personne, fédérant un public toujours plus large. Waly Dia est en tournée avec plus de 100 dates en France, Belgique et Suisse, en zénith et a été le premier humoriste à jouer à l’Adidas Arena (7500pl) le 8 février 2025.

HALLE AUX VINS – PARC EXPO AV DE LA FOIRE AUX VINS 68000 Colmar 68