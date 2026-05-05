WALY DIA, Le Rocher de Palmer, Cenon

WALY DIA Lundi 25 mai, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Tarif Unique : 36€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-25T20:30:00+02:00 – 2026-05-25T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-25T20:30:00+02:00 – 2026-05-25T23:30:00+02:00

Une heure à tuer, c’est le titre du dernier spectacle dans lequel Waly Dia s’amuse à relever les incohérences de nos sociétés contemporaines. À la fois provocateur et bourré de malice, l’humoriste confirme un talent certain pour révéler l’absurdité du monde, nourri par un sens aigu de l’observation. Dans ce 4e one-man-show, acclamé par le public et la critique, on rit, de tout, et on apprécie cette capacité à débusquer nos contradictions, à nous tendre le miroir de nos petites horreurs et grandes faiblesses. Ici, le rire n’est jamais gratuit : il se double d’un message politique et d’une invitation à poursuivre la réflexion, à décaler nos regards pour faire bouger les lignes. Avec ses chroniques, démarrées sur France Inter puis sur Médiapart, il fédère un public toujours plus large, et continue de s’attaquer avec finesse autant aux sujets clivants de l’époque qu’à défendre le point de vue des opprimés.

Les recettes de cette soirée seront reversées à l’association de sauvetage en mer SOS MÉDITERRANÉE.

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/waly-dia-25052026-1830 »}]

Dans la série des stand-upeurs à l’humour acide et cinglant, on demande Waly Dia, agitateur prolifique au sens de la répartie aussi percutant qu’une punchline. Bref, une heure de sport intense pou … Humour Stand-Up