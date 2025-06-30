WALY DIA – PALAIS DES CONGRES Digne Les Bains

vendredi 12 décembre 2025.

Début : 2025-12-12 à 20:30. Tarif : – euros.

K-WET Production & Majime présentent : WALY DIAUne heure à tuer Accordez-moi une heure, je me charge du reste. COMPLET au Théâtre de l’Œuvre, COMPLET au Théâtre de la Madeleine, COMPLET à l’Adidas Arena où il a été le premier humoriste à se produire, COMPLET en tournée… Depuis le lancement de son nouveau spectacle « Une heure à tuer » en février 2024, Waly Dia collectionne les standing ovations et les critiques élogieuses. Celui qui a secoué les ondes de France Inter avec ses interventions au débit mitraillette continue de s’inspirer de l’actualité et de l’absurdité du monde dans lequel nous vivons. Son sens aigu de l’observation nourrit ses punchlines aussi acides que percutantes qui n’épargnent rien ni personne. Waly Dia monte sur scène comme sur un ring : combatif, provocateur, charmeur et plein de malice. Une attitude et un humour sans concession que l’on retrouve également dans ses chroniques sur Mediapart.Ouverture des portes : 19h30

PALAIS DES CONGRES 1 place de la Republique 04000 Digne Les Bains 04