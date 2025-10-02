Waly Dia Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge
Waly Dia
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Début : 2025-10-02 20:30:00
fin : 2025-10-02 22:10:00
Après le succès de Ensemble ou rien et une tournée affichant complet, Waly Dia est de retour sur scène avec un nouveau one-man-show.
Place Marcel Carné EMC Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33 billetterie@emc91.org
English :
After the success of Ensemble ou rien and a sold-out tour, Waly Dia is back on stage with a new one-man show.
German :
Nach dem Erfolg von Ensemble ou rien und einer ausverkauften Tournee ist Waly Dia mit einer neuen One-Man-Show auf die Bühne zurückgekehrt.
Italiano :
Dopo il successo di Ensemble ou rien e una tournée che ha registrato il tutto esaurito, Waly Dia torna in scena con un nuovo one-man show.
Espanol :
Tras el éxito de Ensemble ou rien y una gira con todas las entradas agotadas, Waly Dia vuelve a los escenarios con un nuevo espectáculo unipersonal.
