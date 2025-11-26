WALY DIA – SALLE POLYVALENTE Bourgoin Jallieu

WALY DIA Début : 2025-11-26 à 20:30. Tarif : – euros.

Radicalement drôle. Après le succès de Ensemble ou rien dont la tournée affichant complet s’est achevée par un Zénith de Paris plein à craquer, Waly Dia est de retour sur scène avec un nouveau one-man-show : Une heure à tuer. Et il ne manque pas de choses à dire…Waly Dia monte sur scène comme sur un ring : combatif, provocateur, charmeur et plein de malice. Son sens aigu de l’observation du monde qui nous entoure et de l’actualité nourrissent ses punchlines aussi acides que percutantes. Une attitude et un humour sans concession qui font sa marque de fabrique dans ses chroniques sur France Inter au côté de Charline Vanhoenacker depuis 2020. Ses interventions au débit mitraillette n’épargnent rien mais surtout personne, fédérant un public toujours plus large.« Accordez-moi une heure, je me charge du reste. »Waly DiaTextes : Waly Dia et Mickaël Quiroga

SALLE POLYVALENTE 92 AVENUE PROFESSEUR TIXIER 38300 Bourgoin Jallieu 38