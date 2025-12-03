Waly Dia Une heure à tuer Espace Jean Vilar Revin
mercredi 3 décembre 2025
Waly Dia Une heure à tuer
Espace Jean Vilar 1 place Jean Jaurès Revin Ardennes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-03
2025-12-03
Waly Dia monte sur scène comme sur un ring combatif, provocateur, charmeur et plein de malice. Son sens aigu de l’observation du monde qui nous entoure et de l’actualité nourrit ses punchlines aussi acides que percutantes. Une attitude et un humour sans concession qui ont fait sa marque de fabrique dans ses chroniques sur France Inter au côté de Charline Vanhoenacker depuis 2020. Ses interventions au débit mitraillette n’épargnant rien, mais surtout personne, ont fédéré un public toujours plus large. Bon à savoir Durée 1h40 À partir de 12 ans
Espace Jean Vilar 1 place Jean Jaurès Revin 08500 Ardennes Grand Est +33 3 24 41 55 71 contact@ville-revin.fr
English :
Waly Dia takes to the stage like a boxing ring: combative, provocative, charming and full of mischief. His acute sense of observation of the world around us and of current events feeds his punchlines, which are as acid as they are hard-hitting. His uncompromising attitude and humor have been his trademark on France Inter, alongside Charline Vanhoenacker, since 2020. His machine-gun delivery spares nothing, but especially no one, and has won him an ever-growing audience. Good to know Running time 1hr40 Ages 12 and up
German :
Waly Dia betritt die Bühne wie einen Ring: kämpferisch, provokativ, charmant und voller Schalk. Sein scharfer Sinn für die Beobachtung der Welt um uns herum und der aktuellen Ereignisse nährt seine ebenso sauren wie schlagfertigen Pointen. Eine kompromisslose Haltung und ein kompromissloser Humor sind sein Markenzeichen in seinen Kolumnen auf France Inter, die er seit 2020 an der Seite von Charline Vanhoenacker schreibt. Seine maschinengewehrartigen Beiträge, die nichts und niemanden verschonen, haben ein immer größeres Publikum begeistert. Gut zu wissen Dauer 1h40 Ab 12 Jahren
Italiano :
Waly Dia sale sul palco come su un ring: combattivo, provocatorio, affascinante e pieno di malizia. Il suo acuto senso di osservazione del mondo che ci circonda e dell’attualità alimenta le sue battute, che sono tanto acide quanto dure. Il suo atteggiamento e il suo umorismo senza compromessi sono il suo marchio di fabbrica su France Inter, dove lavora al fianco di Charline Vanhoenacker dal 2020. La sua mitragliatrice non risparmia nulla, ma soprattutto nessuno, e ha attirato un pubblico sempre più numeroso. Da sapere: Durata: 1 ora e 40 minuti Dall’età di 12 anni
Espanol :
Waly Dia sube al escenario como a un ring de boxeo: combativo, provocador, encantador y lleno de picardía. Su agudo sentido de la observación del mundo que nos rodea y de la actualidad alimenta sus golpes, tan ácidos como contundentes. Su actitud intransigente y su humor son su seña de identidad en France Inter, donde trabaja junto a Charline Vanhoenacker desde 2020. Su ametralladora no perdona nada, pero sobre todo a nadie, y ha atraído a un público cada vez más numeroso. Conviene saberlo: Duración: 1 hora 40 minutos A partir de 12 años
L’événement Waly Dia Une heure à tuer Revin a été mis à jour le 2025-09-11 par Ardennes Tourisme