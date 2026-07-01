WAMEN | LIVE, Chat Noir, Carouge GE

Informations pratiques

WAMEN | LIVE Samedi 21 novembre, 21h00 Chat Noir

De CHF 20.- à CHF 28.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T21:00:00+01:00 – 2026-11-21T22:30:00+01:00

Fin : 2026-11-21T21:00:00+01:00 – 2026-11-21T22:30:00+01:00

Wamen tient son nom de sa grand-mère. En 2016, elle hérite de son prénom et choisit d’en porter la mémoire sur scène. Franco-camerounaise, elle puise dans sa double culture une identité musicale riche et singulière. Avec une écriture directe et poétique, elle raconte des histoires d’amour souvent brisées, miroirs d’une génération et de ses blessures. Après Discipline, devenu un véritable hymne, son projet RE marque la fin d’un cycle et ouvre la voie à un apaisement profond. Une artiste d’une grande sincérité, portée par une communauté fidèle et engagée.

Chat Noir Rue VAUTIER 13, 1227 Carouge GE Carouge GE 1227 + 41 22 307 10 40 http://www.chatnoir.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/wamen-7VME3VLZN7 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/chat-noir/

Avec une écriture directe et poétique, Wamen raconte des histoires d’amour souvent brisées, miroirs d’une génération et de ses blessures.

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