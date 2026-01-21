WANDER WOMEN Le Colisée Biarritz

WANDER WOMEN

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

2026-02-13

WANDER WOMEN, c’est le cri tendre, drôle et percutant d’une femme qui se débat avec les injonctions de liberté, de performance et de bonheur.

Un seule-en-scène entre humour et émotion, qui met à nu l’errance d’une génération de femmes fatiguées d’être fortes. Une ode à la vulnérabilité.

– Texte et interprétation Prescillia Alliot

– Production Théâtre et Sens

– Metteur en scène Sandrine Poujol

– Chorégraphe Loraine Bégard .

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

