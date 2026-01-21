WANDER WOMEN Le Colisée Biarritz
WANDER WOMEN Le Colisée Biarritz vendredi 13 février 2026.
WANDER WOMEN
Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
2026-02-13
WANDER WOMEN, c’est le cri tendre, drôle et percutant d’une femme qui se débat avec les injonctions de liberté, de performance et de bonheur.
Un seule-en-scène entre humour et émotion, qui met à nu l’errance d’une génération de femmes fatiguées d’être fortes. Une ode à la vulnérabilité.
– Texte et interprétation Prescillia Alliot
– Production Théâtre et Sens
– Metteur en scène Sandrine Poujol
– Chorégraphe Loraine Bégard .
Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
