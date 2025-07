Arrêtez d’être votre pire ennemi : Transformez vos pensées ! Wanted Café Paris

Arrêtez d’être votre pire ennemi : Transformez vos pensées ! Wanted Café Paris samedi 26 juillet 2025.

L’ATELIER

Au sein d’une société divisée et fragilisée, il est temps de replacer l’humain au centre du système et des interactions. Beaucoup de personnes aspirent à redonner du sens à leur existence et leur cheminement, à s’accomplir, à atteindre leurs rêves, et non ceux de la société ou de leur entourage. Pour cela, il est important de revenir à l’essentiel : savoir « qui je suis » pour savoir « où je vais » en respectant mes valeurs et mes aspirations.

La Wise Community est heureuse de vous convier à un atelier “Arrêtez d’être votre pire ennemi : transformez vos pensées et votre dialogue intérieur” dans un cadre bienveillant, positif, constructif et interactif. Vous bénéficierez de clés et d’outils afin de réorienter vos pensées.

Si tu dis “Je suis nul.”, “Je suis maladroit.”, “Je n’y arriverai jamais.”, … Si tu rumines beaucoup, que tes pensées tournent en boucle. Cet atelier est fait pour toi !

Pendant cette session, tu apprendras à :

✔ Prendre conscience de l’impact des mots sur ton état interne

✔ Déjouer les biais de négativité

✔ Sortir d’un dialogue interne négatif qui tourne en boucle

✔ Adopter des postures influençant positivement ton mental

✔ Utiliser des techniques corporelles pour te détendre

Un moment interactif, concret, et accessible pour t’aider à apaiser ton dialogue intérieur.

POUR QUI ? : Pour toute personne bienveillante portant de l’intérêt à la connaissance de soi, au développement personnel, à la volonté de retrouver du sens, du lien et du partage.

QUI SOMMES NOUS ?

La Wise Community est une communauté solidaire, multigénérationnelle, qui rassemble les personnes de bien en quête de sens et de lien social. Notre vocation : agir ensemble, avec le cœur, pour un monde meilleur. Grâce à notre écosystème de partenaires intervenant auprès de différents publics, nous offrons l’opportunité, de :

Se réaliser grâce à nos ateliers de développement personnel et professionnel.

Agir au quotidien en participant aux actions de terrain proposées par nos associations partenaires.

Progresser collectivement en partageant ses compétences, connaissances, expériences et idées.

Pour en savoir + ou nous rejoindre :

Site

Instagram : wise__community

« Et si au lieu d’écouter toutes ces personnes qui nous expliquent combien tout va mal, nous nous rassemblerions pour ériger un monde meilleur ? »

Le samedi 26 juillet 2025

de 14h30 à 17h30

payant

Tarif : 5 euros

Cet atelier étant organisé dans un cadre associatif avec des places limitées, les inscriptions sont non remboursables.

Consommation obligatoire

Public adultes. Jusqu’à 70 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-26T14:30:00+02:00

fin : 2025-07-26T17:30:00+02:00

Date(s) : 2025-07-26T14:30:00+02:00_2025-07-26T17:30:00+02:00

Wanted Café 70 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris