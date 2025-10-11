Wanted TMP Théâtre Municipal Pazenais Sainte-Pazanne

Wanted TMP Théâtre Municipal Pazenais Sainte-Pazanne samedi 11 octobre 2025.

Wanted

TMP Théâtre Municipal Pazenais 7 rue du Ballon Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Début : 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11 20:30:00

2025-10-11

C’est la rentrée au théâtre de Sainte-Pazanne ! Que diriez-vous d’assister à cette parodie de western mimée et bruitée ? On en rigole d’avance

Au programme ? Un duel au soleil… sans une seule balle tirée !

Dans WANTED, spectacle aussi fou que précis, un duo détonant revisite les grands classiques du western avec humour et virtuosité.

La comédienne mime tous les personnages shérif, bandit, banquier, femme fatale lui crée en direct tous les sons, du galop effréné au coup de feu assourdi.

Sans un mot, mais avec une énergie folle, les deux artistes donnent vie à un univers digne des meilleurs cartoons.

Entre cascades burlesques et clins d’œil cinématographiques, c’est aussi leur propre histoire qu’ils laissent transparaître, douce-amère, un peu absurde, et résolument humaine.



Pratique

réservation conseillée

les places sont limitées

billetterie en ligne avec paiement en CB

billetterie sur place avec paiement par chèque bancaire ou espèces

tout public à partir de 5 ans

le théâtre ouvre ses portes 45 min avant chaque représentation

durée 1h

tarif selon l’âge de 7€ à 16€

genre humour

TMP Théâtre Municipal Pazenais 7 rue du Ballon Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 43 74 theatre@sainte-pazanne.com

English :

It’s back to school time at the Sainte-Pazanne theater! How would you like to see this mimed and sounded western parody? We’re laughing!

German :

Im Theater von Sainte-Pazanne geht es wieder los! Was halten Sie davon, dieser pantomimischen und geräuschvollen Westernparodie beizuwohnen? Wir lachen schon im Voraus

Italiano :

È tempo di ritorno a scuola al teatro Sainte-Pazanne! Che ne direste di vedere questa parodia western mimata e suonata? Stiamo ridendo!

Espanol :

¡Es la vuelta al cole en el teatro Sainte-Pazanne! ¿Qué dirías al ver esta parodia del oeste con mímica y sonido? ¡Nos reímos!

