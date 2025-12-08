WARDRUNA – PALAIS DES CONGRES-SALLE ERASME Strasbourg

WARDRUNA Début : 2025-12-08 à 20:00. Tarif : – euros.

Wardruna est un groupe de néofolk et ambient norvégien de Bergen fondé par Einar Selvik (issu de la scène black métal) avec Kristian Espedal et Lindy Fay Hella. Le projet est basé sur les anciennes croyances nordiques et par sa musique, le groupe cherche à plonger l’auditeur dans une version actualisée et modernisée des sonorités que pouvaient créer les Vikings il y a plus de 900 ans. Il ne s’agit donc pas là de métal, mais d’un retour musical à un paganisme proche de la nature. Par conséquent, le son du groupe est à base d’instruments traditionnels nordiques faits à la main et de bruits naturels, pour créer une musique atmosphérique et folk. Wardruna s’est naturellement imposé comme l’un des groupes les plus intéressants de ces dernières années. Son 6ème album « Birna » émerge des profondeurs de la forêt. Grâce à son dialogue permanent avec la nature, le compositeur principal Einar Selvik a recherché la voix de l’ours, notre sœur perdue de la forêt. Birna – L’ourse en vieux norrois – est une œuvre d’art dédiée à la gardienne de la forêt, au gardien de la nature et à ses combats sur terre. Lentement chassée de son habitat par les sociétés modernes, elle est entrée dans une phase d’hibernation permanente. En conséquence, la forêt se meurt peu à peu et se languit de son pouls et de son cœur – son berger. Birna appelle à son retour. Le groupe continue donc sa tournée à travers le monde et passera par le Palais des Congrès à Strasbourg le 08 décembre 2025.

