WARE STATION invite DJ LESKA pour la première fois au Warehouse Nantes ! Warehouse Nantes

WARE STATION invite DJ LESKA pour la première fois au Warehouse Nantes ! 31 janvier et 1 février 2026 Warehouse Loire-Atlantique

À partir de 11,99 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-31T23:30:00+01:00 – 2026-01-31T23:59:00+01:00

Fin : 2026-02-01T00:00:00+01:00 – 2026-02-01T06:00:00+01:00

Prépare-toi à vivre une nuit survoltée. Le concept Ware Station revient au Warehouse pour une nouvelle édition explosive, où la radio prend le contrôle du club. Toute la nuit, nos DJs feront défiler les fréquences les plus chaudes du moment pour faire danser tout le public : Fuego 55 FM pour la Latin music, Banger 93 FM pour le rap et les hits urbains, Cocoloco 97.1 FM pour les sons shatta et caribéens, et Under 135 FM pour l’électro et la house groovy.

Pour cette édition, DJ Leska prend les commandes pour la première fois au Warehouse. Véritable phénomène de la scène urbaine, il a conquis les clubs du monde entier avec ses mixes explosifs et ses collaborations prestigieuses avec Naza, Vegedream, Kaaris, Aya Nakamura, Morad, Keblack ou encore Tayc. Ses titres emblématiques comme Vay, Enfumé ou La Fuite cumulent plusieurs centaines de millions de vues et font encore vibrer les dancefloors.

À ses côtés, les résidents DJ Zayon et Matheo Desmarres assureront les fréquences Ware Station pour une nuit bouillante, entre mixs percutants, transitions radio et scénographie immersive.

Un seul mot d’ordre : branche-toi sur la Ware Station et laisse le son prendre le contrôle.

Warehouse 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

