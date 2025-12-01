Warehouse NYE 26 Dj Deep, Jeremy Underground, Emahix La Plateforme Marseille 2e Arrondissement

Warehouse NYE 26 Dj Deep, Jeremy Underground, Emahix

Du mercredi 31 décembre 2025 au jeudi 1er janvier 2026 de 22h à 5h. La Plateforme 12 Rue Urbain V Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-31 22:00:00

fin : 2026-01-01 05:00:00

2025-12-31

Le compte à rebours vers 2026 s’annonce monumental.

Pour ce réveillon d’exception, Les Jardins Suspendus investissent une warehouse iconique de Marseille, métamorphosée en temple de la fête scénographie immersive, sound system L-Acoustics, lumières h

Line-up Légendaire



DJ Deep — pionnier respecté, entre Detroit, Chicago et Paris, véritable icône de la deep house mondiale.

Véritable référence internationale, il incarne une vision authentique et exploratrice de la house musique.

Jeremy Underground— figure culte de la house française, digger infatigable et gardien du groove.

Reconnu mondialement pour son goût raffiné et son respect de la culture underground.

Emahix — révélation marseillaise, fusionnant deep, soulful et énergie club avec une authenticité éclatante.







Scénographie immersive

Sound system L-Acoustics

Bars, stands et zones chill

Bar à paillettes et vibes sensorielles

Vestiaire sur place







Prépare-toi à vivre la nuit la plus vibrante de l’année. .

La Plateforme 12 Rue Urbain V Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

