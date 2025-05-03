WarEnd – LE REX DE TOULOUSE Toulouse

WarEnd Début : 2025-12-11 à 19:30. Tarif : – euros.

BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : WARENDRévélé au grand public grâce à son titre viral « Sans Nuances » sur TikTok et son passage remarqué dans Nouvelle École sur Netflix en 2023, WarEnd est un rappeur toulousain originaire de Créteil (94). Plongé dans le milieu artistique depuis toujours, il commence à rapper dès l’âge de 16 ans et développe en parallèle une passion pour la vidéo, réalisant lui-même ses premiers clips.Sa trajectoire prend un tournant décisif après une traversée de l’Atlantique en voilier, une aventure de huit mois qui lui permet de prendre du recul sur sa musique et sa carrière. Cette période d’introspection marque un renouveau artistique : WarEnd revient sur le devant de la scène avec une vision affinée et un univers encore plus abouti.Après avoir posé des bases solides avec son précédent projet EMC, il amorce un nouveau chapitre avec son single explosif « Qui veut War ? ». Ce titre puissant et percutant annonce la couleur pour son prochain projet. Avec son énergie brute, ses punchlines acérées et son identité artistique toujours plus affirmée, WarEnd s’impose comme une figure incontournable du rap français.PMR : shop@bleucitron.net

LE REX DE TOULOUSE 15 AV HONORE SERRES 31000 Toulouse 31