Warm UP du festival ANIMATOU, Autre lieu, Genève
mercredi 16 septembre 2026 · Autre lieu · Genève
Informations pratiques
Warm UP du festival ANIMATOU Mercredi 16 septembre, 17h30 Autre lieu
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T17:30:00+02:00 – 2026-09-16T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T17:30:00+02:00 – 2026-09-16T22:00:00+02:00
CONFÉRENCE DE PRESSE À 17H30
DJ SET DE PETER STOFFEL À 19H
Notre traditionnel warm-up Animatou prend ses quartiers au bord de l’eau, chez Bongo Joe. Au programme : dévoilement du nouveau programme du festival qui aura lieu du 1er au 10 octobre dans divers lieux culturels genevois.
Courts et longs métrages, rencontres, cartes blanches, masterclass, ateliers et soirées, le programme s’adresse autant aux adultes qu’au jeune public.
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève
ANIMATOU dévoile le programme de sa 21ème édition avec une conférence de presse à 17h30 qui se poursuit en musique avec un DJ set de Peter Stoffel de 19h à 22h.
Thomas Perrodin/ Animatou
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