Warm up épreuves et spectacle aux Ecuries du Dropt Saint-Pierre-sur-Dropt

Warm up épreuves et spectacle aux Ecuries du Dropt
683 Route des Écuries Saint-Pierre-sur-Dropt Lot-et-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Parcours de sauts, repas sur inscription, spectacle de la compagnie ART’ LEGEND .
683 Route des Écuries Saint-Pierre-sur-Dropt 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 79 05 04 lesecuriesdudropt001@gmail.com
