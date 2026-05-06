WARREN NEIDICH / Nous ne voulons pas vivre dans un Univers, Nous voulons vivre dans un·e Plurivers·e ! Parvis de la Gare du Nord Paris

Installation monumentale

Une nouvelle œuvre de Warren Neidich active la façade vitrée de la Gare du Nord. Visible à grande échelle, cette installation textuelle en néon invite à repenser notre manière d’habiter le monde en valorisant la diversité des savoirs et des cultures. S’appuyant sur la notion de « plurivers », elle propose une vision inclusive des connaissances, où traditions ancestrales et approches contemporaines coexistent dans une logique de respect mutuel. Illuminant l’entrée vitrée de la gare ferroviaire la plus fréquentée de Paris et d’Europe, l’œuvre se présente comme un signe d’accueil adressé à un public international.

Artiste et écrivain basé entre Paris et New York, Warren Neidich développe une pratique conceptuelle qui mêle texte, installation, peinture et photographie. Présenté et publié à l’international, son travail interroge les relations entre art, cognition et production des savoirs. Il est le fondateur du Saas-Fee Summer Institute of Art.

En partenariat avec SNCF Gares & Connexions

Commissariat : Rachael Woodson

Raffinement calligraphique : Louise Comiran

Production : Artproject

Installation en néon à la Gare du Nord célébrant un monde pluriel et vibrant

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 06h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T06:00:00+02:00

Parvis de la Gare du Nord Entrée de la verrière, 18 Rue de Dunkerque 75010 Paris



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